ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму. Главное

ЦИК сегодня объявил итоги выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. В нижней палате парламента по-прежнему будут представлены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Впрочем, распределение мест между ними претерпело существенные изменения.

На то, чтобы обработать все протоколы, понадобилось меньше недели. 9-й созыв Государственной Думы таков. 349 кресел у "Единой России". Это рекорд для партии, которая снова сформировала конституционное большинство. И, кстати, заняла первое место даже на зарубежных участках. 37 депутатов избраны от КПРФ. 23 будут представлять ЛДПР. 19 – "Новых людей". 17 кресел получила "Справедливая Россия". Одно – партия "Родина".

Прошли в парламент и 4 самовыдвиженца. Дума помолодела – средний возраст депутата теперь 53 года, был 57. В нижнюю палату избраны 46 ветеранов СВО. Это более 10% от общего числа.

Одна из принятых мер – трёхдневное голосование. Ведь голосование, по оценке Памфиловой, прошло в условиях эскалации и беспрецедентных угроз. Но россиян это не испугало – доказывает явка – 59,8%. Рекорд за последние три парламентские компании. Впервые депутатов Госдумы выбирали жители наших исторических регионов - Донбасса и Новороссии.

В результате целенаправленных атак ВСУ в 11 регионах было повреждено 75 зданий избиркомов. Шестеро членов комиссий погибли. Оборону пришлось держать и на информационных рубежах. Электронное голосование проводили в 33 регионах, в нём приняли участие 7 миллионов человек. Сервисы ЦИКа атаковали порядка 28 миллионов раз.

Комиссии оперативно реагировали на все заявления и жалобы, которых стало в три раза меньше. 88% вообще не содержали информации о нарушениях. Российские выборы вновь подтвердили статус чистых и прозрачных - оценка наблюдателей и иностранных экспертов.

"Из США приехали, из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Испании и других европейских стран. Тоже были! Я хочу отдать дань смелости этих людей! Она вызывает особое уважение", - отметила Элла Памфилова, глава ЦИК.

29 сентября избранным депутатам вручат удостоверения. После чего дума 9 созыва соберется на свое первое заседание.