Собянин: Началось строительство дороги между районами Крюково и Силино

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс сообщил о начале строительства четырёхполосной дороги между районами Крюково и Силино в Зеленограде.

Сейчас их разделяют железнодорожные пути и попасть из-за одного района в другой можно только через Панфиловский проспект. Новая же дорога пройдет под путями от пересечения улиц Александровки и Михайловки до Проектируемого проезда 684 и улицы Алабушевской.

Сам путепровод возведут железнодорожники, а город построит Проектируемый проезд 627 и реконструирует прилегающие улицы. Таким образом, будет не только улучшена связь между районами, но и повысится доступность "Технополиса "Москва", в том числе благодаря запуску наземного транспорта. Работы планируют завершить в 28 году.