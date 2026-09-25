Домам в готическом стиле в Москве возвращают исторический облик

Такими и задумал архитектор Борис Великовский квартиры доходного дома в Басманном переулке. Чего стоит один вид с балкона. Пять комнат, 150 квадратных метров. Но когда нынешние хозяева въезжали сюда 30 лет назад, здесь была коммуналка. За это время Александр Корзинкин восстановил первоначальную планировку, вместе с соседями ремонтировал подъезд, изучал архивные документы.

Будто готический замок - в центре Москвы. Индивидуальный проект, необычный архитектурный стиль: чем привлекательнее был доходный дом, тем охотнее в нём снимали квартиры.

Этим летом зданию вернули исторический облик. Специалисты отремонтировали кровлю и подвал, заменили коммуникации, сейчас завершают работы на фасаде.

"В фасадной штукатурке изначально была соблюдена технология мраморной крошки и с добавлением слюды, также при капитальном ремонте это учли и повторили, при покраске добавляли мраморную крошку и слюду", - рассказал Владислав Титаренко, ведущий инженер технического надзора Фонда капитального ремонта г. Москвы.

Еще одно псевдоготическое здание - доходный дом Нейдгарт - украшает Садово-Каретную улицу. Его построили в 1917-м году по проекту Ивана Германа и вскоре национализировали.

"Этот дом стал сосредоточением творцов Серебряного века. Здесь проживал в коммунальной комнате художник Константин Юон, здесь жила литературный секретарь Анны Ахматовой, и Анна Ахматова неоднократно здесь была. В тысяча девятьсот шестьдесят втором году в коммунальной комнате литературного секретаря Анны Ахматовой была записана сначала на магнитофонную пленку, а затем уже и расшифрована ее поэма "Реквием", - рассказал Даниил Давыдов, экскурсовод Фонда капитального ремонта г. Москвы.

В прошлом году здесь привели в порядок фасады, крышу и подвал, восстановили лепнину и декоративные элементы.

"Расчистили и промыли открытые поверхности фасада, обработали места замокания антигрибковыми составами, далее они покрасили фасад в историческом стиле", - сообщил Даниил Веремеев, ведущий инженер строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы.

Отремонтировали и миниатюрный готический замок на Бауманской - с башенками-пинаклями и витражами. А это, между прочим, доходный дом крестьянина. Фролов, как и многие разбогатевшие крестьяне, по сути, стал купцом, но не менял сословие из-за более высоких налогов. Земли у него было немного - вот дом и получился узким, словно вытянутым вверх - как готический собор. Выбранный стиль напоминал и о европейском прошлом района: с 16 века здесь была Немецкая слобода.

А жители верят: в готических домах Москвы всё-таки есть какая-то мистика.