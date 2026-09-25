В школах Москвы растет популярность предпрофессиональных классов

Предпрофессиональные классы становятся всё более популярными в столице - в этом году осваивать будущую специальность решили более 50 тысяч юных москвичей. В городе создана целая образовательная экосистема, где школьники могут получить не только знания, но и практический опыт. Как это работает?

Снаружи обыкновенная школа. Внутри - настоящая кузница кадров. Здесь, помимо физики, математики и других предметов, школьники постигают и свою будущую профессию. Вот класс инженеров. Одна из учениц демонстрирует собственное изобретение.

Это один из профильных уроков медицинского класса. Одни под микроскопом изучают строение клеток. Другие учатся делать уколы. А ученики из медиакласса в свои 16-17 лет уже мечтают о красной ковровой дорожке, снимая свои короткометражки.

Только в этой московской школе в 6 предпрофессиональных классах обучается более 420 старшеклассников.

"Это комплексная программа, которая на уровне 10-го, 11-го класса погружает ребенка максимально в ту область, которой он будет дальше заниматься всю жизнь", - рассказал Михаил Швецов, директор школы № 1517.

С каждым годом всё больше столичных школьников хотят продолжить обучение в предпрофессиональных классах, и Москва даёт эту возможность, расширяя учебную базу. Первого сентября осваивать свою будущую профессию начали порядка 56 тысяч юных москвичей. Желающих оказалось на 20% больше, чем годом ранее.

"Всегда приятно работать с мотивированными детьми. Той школьной программы, которая прописана в наших учебных планах, им недостаточно. Может быть, не всем, я не говорю про всех. Но, наверное, 70-80% этих детей хотят большего", - отметила Екатерина Гриднева, учитель физики школы № 1517.

Так что юным москвичам за время учебы в 10-м и 11-м классе можно не только приобрести навыки будущей профессии, но еще и понять, куда поступать после школы и даже где работать, когда уже совсем вырастут и станут высококлассными специалистами.