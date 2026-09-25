В столице пройдет Московский марафон

Информация для автомобилистов. В это воскресенье в столице пройдёт Московский марафон. В связи с этим ряд улиц и набережных в центре и на западе города будут перекрыты.

С 8 утра до половины шестого вечера нельзя будет проехать по улице Косыгина, откуда стартуют участники. Перекроют также часть Садового кольца и ряд мостов, в том числе Крымский, Костомаровский, Большой и Малый Устьинские.

Не будет движения и на набережных - Бережковской, Ростовской, Кремлёвской, Котельнической и других. Кроме того, перекроют Смоленскую площадь, а также Маяковский и Октябрьский тоннели. До окончания марафона на всех участках ограничений будет запрещена парковка.