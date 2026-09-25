Пашинян пообещал в ООН соединить Черное море с Персидским заливом

Фундаментом для долгосрочной стабильности в регионе объявил премьер-министр Армении восстановление железнодорожной связи между Персидским заливом и Черным морем. Никол Пашинян выступил в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Армянский премьер в августе рассказал о деталях инициированного президентом США Дональдом Трампом проекта TRIPP. По его словам, маршрут пройдет в Армении по пути, созданному еще в советский период.

Пашинян пояснил, что железнодорожную связь между Черным морем и Персидским заливом восстановит соединение Армении и Нахичеванской автономной республики Азербайджана железной дорогой, сообщает Telegram-канал Minval Politika. По словам армянского премьера, воплощение проекта TRIPP (Маршрут ради международного мира и процветания) обещает огромную пользу всем странам региона.