Появились новые детали смертельного падения Сергея Соседова: вот что случилось на самом деле

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности: Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Предполагалось, что музыкальный критик будет судить конкурс "Жемчужина Дальнего Востока-2026". Организатор мероприятия Виктор Беззубов раскрыл новые детали трагической смерти журналиста.

"Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай", - отметил Беззубов.

Он дал понять, что в распоряжении оказались записи с камер видеонаблюдения в отеле, где остановился Сергей Соседов. "То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения", - сообщил мужчина aif.ru.

Кроме того, Беззубов назвал официальную причину смерти музыкального критика. Журналист умер в результате перелома основания черепа и кровоизлияния. Также мужчина сообщил, что тело Сергея Соседова будет отправлено в Москву только в понедельник, 28 сентября.

Ранее безутешная мать журналиста Антонина Петровна рассказала, что его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.

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