Киселев сообщил, что внук Пугачевой Дени Байсаров воюет на СВО

Владелец холдинга "Русская медиагруппа" Владимир Киселёв заявил, что сын Кристины Орбакайте воюет на СВО. Эту информацию подтвердил и Виталий Бородин.

"Про Орбакайте. Вы говорите, что ее дети имеют какое-то гражданство. Ее сын воюет на СВО!" — заявил Киселев в интервью на онлайн-канале Виталия Бородина. Общественный деятель на это ответил: "Знаю".

У Кристины Орбакайте двое сыновей: 35-летний Никита Пресняков, который уехал после начала спецоперации в США, и 28-летний Дени Байсаров, которого певица родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. В Сети считают, что на СВО ушёл как раз Дени.

Слухи о том, что младший внук Аллы Пугачевой ушел на спецоперацию появились, когда началась частичная мобилизация. Россияне тогда припомнили, что внук Примадонны проходил военную подготовку в Чечне. Почти 15 лет назад Дени приняли в престижный кадетский корпус в родовом селении Рамзана Кадырова Центорое. Байсаров доблестно выдержал все испытания, а после обучения публично обратился к Кадырову и поблагодарил его за предоставленную возможность изучить военное дело.

Этот факт многим не давал покоя, мол, парень по возрасту подходит, подготовка военная есть, почему же ему не несут повестку? Масла в огонь подлил старший брат Дени Никита Пресняков. Только услышав о возможном призыве, сын Владимира Преснякова чуть ли не пешком пересек российскую границу и сбежал в США.

Байсаров же никуда сломя голову не бросился. Дени просто перестал вести свои соцсети и появляться на мероприятиях. Домыслов, где может быть парень, было множество. Но никто ранее не мог предположить, что Байсаров действительно не струсил, а пошел помогать родине. Все только гнобили молодого мужчину, указывая на его принадлежность к знаменитой семье.