Вот что сделал Антон Макарский, после чего его жена Виктория мгновенно опухла

Антон и Виктория Макарские счастливы в браке уже более 25 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Однако сами артисты признаются, что на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через множество испытаний.

Самым трудным был период, когда Виктория мечтала о детях, но не могла забеременеть. Супруги даже отправились к старцу в монастырь, чтобы молиться вместе с ним о наследниках. И чудо случилось, в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван.

Виктория Макарская уверена, что счастье - не в материальном. Тем не менее, она до сих пор помнит подарок, который ей преподнес Антон. "Антон, узнав, что мои любимые цветы — сирень, по ошибке притащил домой огромный букет черемухи в мой день рождения. А на черемуху у меня аллергия! Мгновенно опухшая, но очень счастливая, я долго не решалась ему сказать, что цветы не те... Потом, правда, призналась. Но праздник это не испортило", - рассказала Виктория aif.ru.

Виктория никогда не жаловалась на мужа, но в Сети Антона Макарского уже несколько лет обвиняют в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран. Чего стоят, возмущаются некоторые комментаторы, фрагменты старого интервью пары, где актер без тени смущения лично стирает помаду с губ жены.

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