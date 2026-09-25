В Кремле ответили на вопрос журналистов относительно реакции Запада на выборы в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил исчерпывающий комментарий на эту тему главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Как сказал представитель Кремля, к этому добавить нечего.

Нарышкин ранее заявил, что Запад вмешивался в избирательную кампанию в России. Такие факты отметила Служба внешней разведки.

Как стало известно, ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России. В ЕС это объясняют якобы имевшими место грубыми нарушениями в процессе голосования. Пресс-служба СВР в конце июля заявила, что Европа поручила распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" выборов в России структурам российской несистемной оппозиции, которые базируются за рубежом, передает РИА Новости.