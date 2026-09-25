Собянин: В Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

В Москве растёт производство передовых лекарств, высокотехнологичных медицинских материалов и продукции. Об этом сегодня заявил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Ключевая площадка для развития отрасли - особая экономическая зона "Технополис Москва". Там формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер.

10 из 14 компаний уже выпускают инновационные лекарства и медизделия. Мэр отметил: город поддерживает производителей налоговыми льготами, финансовыми инструментами, предоставляет готовую инфраструктуру. Таким образом, предприятия расширяют мощности, внедряют новые технологии и выпускают больше препаратов, востребованных в разных российских регионах.