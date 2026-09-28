Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Рабочая неделя начинается энергично и может открыть возможность проявить себя. Возьмите инициативу в важном проекте, но направьте силы на конкретный результат.

Тельцы

Учеба или планы на дальнюю поездку потребуют решительного первого шага. Изучите программу, маршрут или документы и выберите направление, которое действительно вас вдохновляет.

Близнецы

В финансовых вопросах полезно опираться на собственные расчеты. Выслушайте советы, но окончательное решение принимайте только после проверки цифр и условий.

Раки

В отношениях важно ясно говорить о своих ожиданиях. Спокойная и честная позиция поможет договориться быстрее, чем намёки или переписка одними смайликами.

Львы

Марс в вашем знаке добавляет энергии, но важно разумно распределить нагрузку. Сосредоточьтесь на главных рабочих делах и оставьте вечер для отдыха и восстановления.

Девы

Деловая встреча или собеседование потребуют собранности и уверенной подачи. Выберите аккуратный образ, подготовьте аргументы и говорите о своих достижениях без лишней скромности.

Весы

Домашний вопрос, который долго откладывался, наконец можно решить. Позвоните мастеру, закажите нужную деталь или спокойно договоритесь с близкими о распределении дел.

Скорпионы

Документы, заявления и официальные обращения могут продвинуться быстрее обычного. Подготовьте всё необходимое заранее и воспользуйтесь подходящим моментом.

Стрельцы

Небольшая сумма или дополнительный заказ могут прийти весьма кстати. Не отказывайтесь от простой возможности заработать, но заранее уточните условия.

Козероги

День поддерживает личные инициативы и помогает произвести серьёзное впечатление. Начните дело, в котором готовы взять ответственность и показать свой профессионализм.

Водолеи

В работе необязательно сразу выходить на первый план. Спокойно соберите информацию, завершите подготовку и представьте идею тогда, когда она будет полностью готова.

Рыбы

Сегодня лучше меньше рассказывать о планах и больше заниматься делом. Тихая сосредоточенность поможет добиться результата без лишнего шума и отвлекающих разговоров.