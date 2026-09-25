Истребители ВВС Финляндии и Швеции совместно вылетели на поиски самолетов ВКС

Истребители ВВС Финляндии и Швеции впервые были задействованы совместно для обнаружения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финские ВВС, эта миссия была частью недавнего углубления сотрудничества между двумя новыми членами НАТО, цель которого - защита территориальной целостности Финляндии.

На Западе заявляют, что в последние недели опасения по поводу угрозы со стороны России усилились. Особенно часто об этом стали говорить после того, как Германия обвинила Москву в якобы имевшей место неудачной атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

Как сказано в опубликованном в пятницу заявлении, истребители F/A-18 "Хорнет" и шведские JAS 39 "Грипенс" перехватили и идентифицировали группу российских транспортных и военных самолетов над Финским заливом. Представитель ВВС Швеции заявил, что теперь участники могут работать вместе.