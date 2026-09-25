Миддлтон щелкнула по носу Маркл: Кейт легко получила то, о чем Меган мечтала годами

Принцесса Кэтрин получила неожиданное приглашение от семьи мужа Тейлор Свифт, что стало очередным ударом для Меган Маркл. Герцогиня Сассекская уже несколько лет мечтает войти в близкий круг поп-звезды.

Кейт Миддлтон пригласили принять участие в подкасте Кайли Келси Not Gonna Lie. Кайли — жена Джейсона Келси, брата мужа Свифт, Трэвиса Келси. Кайли похвалила принцессу за посещение острова Бьют в Шотландии и позвала её на своё шоу.

"Принцесса Кейт только что напомнила всем, что она по-прежнему настоящий ас в хоккее на траве. Для всех, кто сейчас собирается поправлять меня в комментариях: я знаю, что на самом деле она играет в шотландскую игру шинти. Но я всё равно считаю это победой хоккея на траве, потому что, как вы думаете, откуда у неё такие навыки? Да, именно так. Она играет в хоккей на траве", — нахваливала Келси Миддлтон.

После этого ведущая публично пригласила невестку Карла III в свою студию. "Принцесса Кейт, герцогиня Кембриджская, если вы когда-нибудь захотите прийти сюда и поболтать о хоккее на траве и, возможно, о детях… Не знаю. У нас есть кое-что общее. Наши мужья общались в другом подкасте. Но вы могли бы прийти на этот. Не знаю. Просто мысль. Такая вот мысль. Мы были бы очень рады вас видеть. Никакого давления. Пожалуйста", — обратилась Кайли к Кэтрин.

Семьи Келси и Уэльских знакомы уже несколько лет. Уильям появился в подкасте Джейсона и Трэвиса. В 2024 году принц Уэльский необычным образом отметил своё 42-летие: вместе с двумя старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, он посетил концерт Тейлор Свифт на стадионе "Уэмбли". Рассказывая об этом Джейсон признался, что именно Шарлотта произвела на него в том году самое сильное впечатление.

Интересно, что герцогиня Сассекская очень хочет дружить с семьей Тейлор Свифт, она рассчитывала получить приглашение на свадьбу певицы, но пока Меган не хотят видеть в числе звезд первой величины.