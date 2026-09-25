Крупнейший в Европе производитель стали прекратил работу на Украине

Крупнейший в Европе производитель стали - металлургическая корпорация ArcelorMittal - сообщила правительству Украины о невозможности возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге. Как сказано в заявлении, компания ожидает в связи с этим списания активов примерно на один миллиард долларов.

Руководство пришло к выводу, что больше не может безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог". ArcelorMittal сосредоточится на сохранении инфраструктуры, чтобы сохранялась возможность возобновить производство, когда установится мир, передает РИА Новости.

ArcelorMittal - одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира, крупнейший производитель стали в Европе. Группа работает в 60 странах. На Украине ArcelorMittal принадлежит металлургический комбинат в Кривом Роге, по которому неоднократно наносили удар ВС России.