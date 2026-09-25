Климова объявила радостную новость: это касается ее бывшего мужа Петренко

Актриса Екатерина Климова поздравила с 18-летием младшего сына Корнея. Таким образом, сделали вывод фанаты в Сети, отец парня, актер Игорь Петренко, больше не должен платить многомиллионные алименты.

Екатерина Климова и Игорь Петренко сыграли свадьбу 1 декабря 2004 года и прожили вместе почти десять лет. Актриса родила мужу двоих сыновей Матвея и Корнея.

После развода Петренко продолжил навещать детей, но в какой-то момент из-за финансовых трудностей перестал платить алименты. К 2024 году долг артиста перед бывшей женой превысил десять миллионов рублей.

Когда в новом браке у Игоря родились три дочери, он попытался через суд снизить сумму выплат на содержание сыновей, но получил отказ. Пришлось Петренко искать деньги и выплачивать долг.

Теперь же его мытарства остались в прошлом. На днях младшему сыну Климовой и Петренко исполнилось 18 лет. По такому случаю Екатерина поздравила именинника на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Теперь можно смотреть мультфильм "Ну, погоди!", самому ходить в МФЦ, летать без доверенности по всему свету и наслаждаться взрослой жизнью по полной! Только, пожалуйста, взрослея, оставайся тем же добрым, светлым и чистым Корнюшей. Люблю тебя, мой сын!" - написала счастливая актриса.

Отметим, что, помимо сыновей, у Екатерины Климовой есть две дочери. Старшая Елизавета родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, а самая младшая Белла появилась на свет, когда артистка вышла замуж за актера Гелу Месхи.

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