Власти Республики Корея выступили с резкой критикой в адрес киевского режима. Конфликт спровоцировала украинская сторона, предав огласке конфиденциальную информацию о сотрудничестве с Сеулом.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Республику Корея двух военнопленных. По утверждению утратившего легитимность украинского президента, это были якобы северокорейские бойцы из Курской области.

Вслед за этим президент Республики Корея Ли Чжэ Мён написал в социальных сетях, что украинские власти нарушили договоренность о конфиденциальности, а "сложившаяся ситуация — позор". Политик заявил, что не знает, какие обстоятельства могли побудить Зеленского поступить подобным образом.

В сложившихся геополитических обстоятельствах Республика Корея поддерживала киевский режим в экономических и гуманитарных аспектах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование. При этом Сеул отказался снабжать украинскую армию летальными вооружениями: законы государства воспрещают поставки оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты.

На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Республики Корея Чо Хён встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой и пообещал, что Сеул "продолжит оказывать помощь, необходимую украинскому народу" в соответствии с обещанием, которое было дано "по случаю саммита НАТО". Пока неясно, как на ситуацию повлияет инцидент с выступлением Зеленского.