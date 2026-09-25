Редкий подарок природы: золотая осень и старое бабье лето одновременно придут в Москву

Природа преподнесет жителям Москвы и Московской области редкий подарок: в этом году в столичном регионе совпадут золотая осень и так называемое старое бабье лето. Об этом рассказал в пятницу, 25 сентября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, это случится на неделе, которая начнется 28 сентября, благодаря формированию блокирующего антициклона. Именно он обеспечит жителей Московского региона самым устойчивым и продолжительным в этом сезоне бабьим летом.

В итоге в первые октябрьские дни воздух будет прогреваться до плюс 13 — плюс 18 градусов при отсутствии осадков. Атмосферное давление подскочит до аномальных 765 миллиметров ртутного столба.

Подобные условия могут продержаться в Москве и Подмосковье до десяти суток. Тишковец подчеркнул, что такое явление наблюдается нечасто, и назвал его вершиной идеальной осени.

Приход "коммунальной" осени, когда среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов, отодвигается к середине октября, цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее руководитель центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что ощутимый перелом в погодных условиях в Москве может наступить уже к концу первой декады октября. Метеорологи допускают, что в этот период в столичный регион придет холодная волна со снегом.

Тем временем россияне уже гадают, какой будет предстоящая зима. Эксперты полагают, что жителей Центральной России ждут "температурные качели": морозы будут сменяться затяжными оттепелями. Виной тому климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры воды в Тихом океане.