Население Литвы отрабатывает эвакуацию в Польшу

Эвакуацию литовского населения в Польшу в случае чрезвычайного положения отработают на начавшихся учениях "Свод Витиса" в Литве, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

По данным компании, в Литве начинаются учения по действиям национальной системы мобилизации в чрезвычайных ситуациях. В маневрах примут участие около 3 тысяч госслужащих и около 1 тысячи добровольцев. Планируется отработать действия государства при угрозах безопасности и в случае других чрезвычайных ситуаций.

В субботу десять самоуправлений отработают эвакуацию жителей Вильнюса и приграничных самоуправлений на случай угрозы военного вторжения. 29 сентября будет проверяться готовность к инцидентам на энергетической инфраструктуре и подводных кабелях, а 30 сентября, согласно сценарию, будет объявлена мобилизация. В Литве ожидают прибытия зарубежных партнеров. Одной из самых многочисленных будет польская делегация, с которой обсудят возможную эвакуацию литовского населения на территорию Польши.