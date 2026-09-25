Катя Жужа из "Дома-2" сделала окрашивание за 1,5 млн: вот как оно выглядит

Катя Жужа похвасталась преображением. Бывшая ведущая "Дома-2" сходила в модный салон красоты и оставила там внушительную сумму.

В Сети тут же стали шептаться, что окрашивание, которое сделала Катя, стоит около миллиона рублей. Однако, якобы сама Жужа недовольна результатом. Одна из зрительниц "Дома-2" оставила комментарий под постом стилиста, который поколдовал над образом экс-ведущей. "Вы уверены, что Екатерина правда довольна? Моей птичке она совсем другое говорит", — написала пользовательница Сети.

Жужа не стала оставлять выпад без ответа и лично раскрыла стоимость работы, а также свое мнение по поводу окрашивания.

"Простите, вы кто? Скажу вам от первого лица, что у вас недостоверные птички. Окрашивание стоило 1,5 миллиона, и я очень довольна. Можете передать своим невидимым друзьям", — резко ответила блогерша, сопроводив сообщение смеющимися эмодзи.

Судя по реакции Кати, внушительная сумма ее нисколько не смутила. Более того, звезда дала понять, что результатом полностью удовлетворена и не жалеет потраченных денег.

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Позволить себе дорогостоящие бьюти-процедуры Жужа может не только благодаря собственным заработкам. Уже несколько лет она замужем за автогонщиком Артемом Маркеловым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2020 году и воспитывает общих детей.

Артем — сын покойного крупного бизнесмена Валерия Маркелова. По данным РБК, Артем выступал в автогоночной команде Russian Time, которую поддерживали структуры его отца.