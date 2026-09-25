В Кремле оценили предложения Турции по Украине

Для обеспечения безопасности в черноморском регионе необходимо комплексное решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложения, представленные Турцией.

Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары по российским торговым судам и танкерам. Под удары ВСУ попадают также суда под иностранными флагами, которые имеют отношение к США.

Песков настаивает на необходимости комплексного решения, результат в каких-то отдельных сегментах достигается трудно. В то же время, каких-то предметных переговоров по этой теме пока нет, приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.