Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил взаимодействие с Россией и Украиной для выработки нового механизма обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море.

Как заявил политик в интервью американскому изданию Newsweek, главная цель этой работы — гарантировать, что боевые действия не коснутся гражданского судоходства, торговых путей и энергетической инфраструктуры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песко, в свою очередь, напомнил, что именно украинская сторона начала наносить удары по судам России и иностранных государств. Атаки Вооруженных сил Украины на торговые суда и танкеры вызвали ответные действия со стороны Российской Федерации.

Ситуация с безопасностью судоходства в Чёрном море стоит остро, но "один сегмент не способен решить общую проблему — ее нужно решать комплексно", отметил Песков. Он подтвердил, что Турция присылала предложения по безопасности, однако уточнил, что в настоящее время конкретных переговоров по данной теме не ведется.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что ВС России способны атаковать суда вражеских стран, которые везут грузы для киевского режима, в том числе за пределами Чёрного моря.