Кремль объяснил нежелание спешить с назначением новых послов в Лондоне и Париже

Спешки с назначением новых послов России в Великобритании и Франции нет. Об этом рассказал в пятницу, 25 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за президентскими указами об освобождении Алексея Мешкова от должности посла России во Франции и Монако, а Андрея Келина — от должности посла России в Великобритании. Это связано с истечением сроков служебных командировок. Мешков занимал свой пост с октября 2017 года, Келин — с ноября 2019 года.

Отвечая на вопрос о сроках назначения новых дипломатических представителей России в Париже и Лондоне, Песков напомнил про обострение отношений. Как пояснил политик, "в связи с отсутствием двусторонних отношений нам, по сути, спешить-то некуда" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что речь о понижении уровня дипломатических отношений с Германией даже на фоне ее новых недружественных шагов против России пока не идет. Политик уточнял, что Москва, со своей стороны, не собирается выступать инициатором такого шага.

При этом представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не раз предостерегала Лондон от антироссийских действий, однако "с трудом удается пробиться сквозь толщу их собственных иллюзий, фантомов и предрассудков и объяснить элементарные вещи".