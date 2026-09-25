Анастасия Ракова объявила о старте четвертого сезона исторического проекта Главархива Москвы

Начался прием заявок на четвертый сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" Главархива Москвы и столичного департамента образования и науки на базе Московского центра воспитательных практик.

В новом сезоне ученики 8–11-х классов и студенты колледжей не только изучат архивные материалы об истории Русского географического общества и знаменитых российских путешественниках, но и помогут специалистам Главархива присвоить части из этих документов статус уникальных, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы создаем все условия, чтобы школьники и студенты могли глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе. Именно для этого в 2023 году мы запустили проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", который дает им возможность внести вклад в сохранение архивного наследия. Сейчас мы открываем прием заявок на его четвертый сезон. В этом году проект посвящен Русскому географическому обществу, выдающимся отечественным ученым, географам и путешественникам. Финалисты смогут изучить оригиналы особо ценных документов, связанных с Петром Семеновым-Тян-Шанским, Иваном Крузенштерном, Фердинандом Врангелем и Николаем Пржевальским и получат возможность подготовить обоснования для присвоения этим документам статуса уникальных. За время существования проекта к нему присоединились уже более 4,5 тыс. молодых москвичей, а 47 исследованных ими дел вошли в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы", – рассказала Ракова.

Проект пройдет в два потока: "Русское географическое общество" и "Географы и путешественники". Для участия необходимо выбрать одну из предложенных тем, зарегистрироваться и подготовить конкурсное эссе. Работы по направлению "Русское географическое общество" принимаются до 28 октября включительно, по направлению "Географы и путешественники" – до 18 ноября включительно.