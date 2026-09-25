После нескольких месяцев дрязг в "дружном европейском саду" все же кое-как насобирали для Украины очередную партию денежного транша. В карманы киевского режима отправится 6 миллиардов 600 миллионов евро.

"900 миллионов евро предназначены для Военной миссии помощи ЕС Украине. 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. А 4,7 миллиарда евро будут направлена странам ЕС в качестве компенсации за ранее осуществленные оружейные поставки. Причем некоторые страны уже заявляют, что направят свою долю обратно в Киев. Это хорошая новость для Украины и плохая для России", - сказала Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Но для киевского режима разве это деньги. Зеленский с трибуны ООН требует от европейцев еще сильнее затягивать пояса. К примеру, перестать торговать с Россией. На что при этом будет жить среднестатистическая европейская семья, его не особо волнует.

"Мы больше не можем финансово помогать Украине. У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении", - заявила Марин ле Пен, лидер партии "Национальное собрание".

Великобритания в попытке выбраться из финансового кризиса покушается на святое: сокращает поддержку семей, которые приняли у себя украинских беженцев. С 2022 года по этой программе ежемесячно платили по 350 фунтов. С января выплаты урежут на 70% - всего 100 фунтов. Тем, кого не устраивает потеря стабильного дохода, британское правительство предложило брать с беженцев плату за жилье. Вариант перестать отапливать дома, ездить на машинах и летать на самолетах для европейцев всё ближе.

По всей Германии идут масштабные акции протеста. На улицы вышли школьники. Бастовать намерены, пока вопрос о всеобщей воинской повинности не снимут с повестки. Юношей 2008 года рождения и младше обязали проходить лишь медкомиссию, но молодежь уверена: бундестаг просто подготавливает почву и призыв вернут в любой момент.

На фоне европейских протестов весьма ироничным выглядит новое назначение в министерстве обороны Украины, там должность замминистра получил победитель юмористического шоу "Рассмеши комика". Производством передачи в свое время занимался "Квартал-95", в жюри сидел Зеленский. Видимо, на руководящие должности на Украине допускают только клоунов.