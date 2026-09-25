Алина Загитова похвасталась фигурой в бикини на яхте в лучах заката

Алина Загитова решила продлить летнее настроение и поделилась атмосферными кадрами с морской прогулки. 24-летняя фигуристка устроила фотосессию на яхте во время заката.

Олимпийская чемпионка предстала перед камерой в соблазнительном бикини на завязках. Образ спортсменка дополнила коротким прозрачным парео, а волосы оставила распущенными.

Для съемки Загитова выбрала несколько эффектных ракурсов. Она позировала, сидя на борту яхты, а затем повернулась к объективу спиной, продемонстрировав фигуру на фоне моря и вечернего неба.

Поклонники Алины пришли в восторг от кадров. Народ в фан-пабликах обсуждает, что спортсменка находится в прекрасной форме. "Какая же Алина красавица!; "Богиня!"; "Самая красивая фигуристка всех времен!" — осыпают Загитову комплиментами пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Минувшее лето для Алины получилось насыщенным. Фигуристка не только находила время для отдыха, но и занималась профессиональными проектами. В Казани спортсменка приняла участие в открытии школы своего имени на базе центра фигурного катания Татарстана.

При этом Загитова регулярно делилась с поклонниками кадрами из поездок, показывая, как совмещает работу с отдыхом. Судя по новым снимкам, прощаться с летом звезда фигурного катания пока не спешит.