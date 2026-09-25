Заместителем министра обороны Украины назначили бывшего комика, победителя юмористического шоу Алексея Реву. Эту информацию официально подтвердило украинское военное ведомство.

Сообщение о решении кабмина утвердить Реву в должности замминистра сопровождалось фразой: "Продолжаем усиливать команду Минобороны". В новом статусе комику предстоит заниматься вопросами цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации оборонной сферы.

Как отмечает РИА Новости, Рева учился в Полтавском политехническом университете. После начала российской спецоперации работал в Главном управлении разведки и IT-секторе Минобороны Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова лаконично высказывалась телеканалу "Звезда" про назначение комика Ревы заместителем министра обороны Украины: "Это и есть черный юмор".

Про клоунское прошлое нынешнего главы киевского режима высказывался ранее Петер Сийярто, руководивший Министерством иностранных дел Венгрии. Венгерский политик саркастично прошелся по биографии Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп пошел еще дальше — он назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом. Это основатель знаменитого в Соединенных Штатах бродячего цирка XIX века.