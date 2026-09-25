В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. С таким грозным прогнозом выступил в пятницу, 25 сентября, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как подчеркнул политик в соцсетях, предстоящая зима "вновь обнажит энергетическое самоубийство бюрократов ЕС путем отказа от российской энергии".

Это нехотя признают в Брюсселе. Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times, "эта зима может быть очень и очень тяжелой", особенно с учетом резко подорожавшего дизельного топлива. Евросоюз пытается убедить Соединенные Штаты не вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

Россия такой запрет уже установила — для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Власти подчеркивали, что интересы собственных граждан остаются приоритетом в энергетике.

Комментируя перспективы снятия эмбарго на экспорт дизельного топлива, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: для насыщения международных рынков российским дизелем недостаточно просто отменить запрет. Поскольку "дизель должен беспрепятственно попадать" на внешние рынки, требуется гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море и отказаться от ограничительных мер — то есть "без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее" (цитаты по ТАСС).