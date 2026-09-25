91-летний Басилашвили не видит смысла жить без жены: "Ощущение, что она все время рядом со мной"

Нынешний год стал для Олега Басилашвили одним из самых тяжелых. Актер потерял любимую жену Галину Мшанскую, с которой прожил более 60 лет. Артист признался, что до сих пор не может привыкнуть к жизни без супруги. 26 сентября артисту исполнится 92 года, но отмечать день рождения он не собирается, совсем нет настроения.

Басилашвили говорит, что после смерти жены чувствует себя одиноким и потерянным. По его словам, Галина всегда была рядом, поддерживала его и во многом влияла на его жизнь.

"Очень трудно об этом говорить. Честно говоря, я себя сейчас чувствую совершенно одиноким и потерянным человеком. Если раньше надо мной была, скажем так, материнская рука моей жены, которая, не сильно нажимая, но все-таки руководила моим поведением. Я очень к ней прислушивался, она во многом мне помогала просто своим присутствием", — рассказал актер.

Жена подарила Олегу Валериановичу двух дочерей — Ольгу и Ксению. Сейчас они находятся рядом с артистом, поддерживают актера и двое внуков.

В теплое время года Басилашвили живет на даче в Репино, а с наступлением холодов возвращается в квартиру в центре Санкт-Петербурга. После десятилетий семейной жизни актеру особенно трудно привыкнуть к одиночеству.

"Я всегда был одет, пригрет, чисто выглажен. Это все благодаря Гале", — с теплом вспоминает артист.

Последние месяцы жизни Галина Мшанская тяжело болела. Басилашвили признается, что до последнего надеялся на улучшение и верил, что врачи смогут ей помочь.

"По своей глупости я надеялся, что все это пройдет. Что придет врач, сделает ей что-то, и станет легче. Или мы как-то облегчим ей жизнь. Но мои надежды и желания не оправдались. Она скончалась. Мне тяжело без нее. Ощущение, что она все время где-то рядом со мной: сидит в другой комнате…" — поделился в беседе с КП артист.

После утраты актер практически отказался от новых проектов в кино и театре. При этом Басилашвили не исключает, что мог бы поработать с режиссером Андреем Могучим, хотя признает: сил на полноценные роли становится все меньше.

В ноябре артист все же планирует выйти к зрителям. По просьбе художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан он согласился провести творческий вечер.