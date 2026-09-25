Тысячи испанцев по всей стране вышли на демонстрации после того, как из дома выселили 87-летнюю женщину

Пощечины, толчки, удары - по полной в Мадриде сейчас достанется любому прохожему. Даже проезжающие мимо водители возмущенно сигналят. Так в потасовках со стражами порядка жители испанской столицы протестуют против решения мэрии выселить 87-летнюю Марикармен.

Ее история выживания началась, когда дом вдруг выкупила частная компания. Съехать из квартиры женщина отказалась. Тогда застройщик взвинтил арендную плату - каждый месяц сумма в квитанции значилась в 1,5 раза больше ее пенсии. Расчет владельцев оправдался - платить пожилая испанка не могла. Не спасло и общественное возмущение - на сторону пенсионерки встали многие знаменитости. Но в итоге Марикармен указали на дверь. На сборы из дома, где она прожила 70 с лишним лет, дали всего час.

В ответ проснулся, кажется, весь Мадрид. Митинги в поддержку 87-летней женщины шли ночью. Негодуют горожане и днем. История отозвалась многим, потому что коснуться может каждого. Только в этом году в стране зарегистрировано 4 тысячи официальных таких выселений. Цены на жилье в Испании растут, а дом, где жила Марикармен, находится в историческом центре, всего в нескольких минутах - резиденция премьера. Фешенебельный район и сыграл злую шутку с 87-летней ответчицей - все инстанции поддержали застройщика.

Либо отставка всего кабмина, либо ключи от ее квартиры - такой ультиматум митингующие выдвинули у стен правительства. Власти нашли свое решение - 87-летняя женщина могла бы провести оставшуюся жизнь в доме престарелых. Марикармен ответила: "Я не умею снимать эффектные видео из-за возраста, из-за болезни. В итоге мне пока не удалось защитить свое жилье. Мой дом был моей крепостью, моей жизнью! Да, я надеялась, но надеждам не суждено было сбыться... Но я все-равно буду бороться. Ради того, чтобы больше ни у кого такой беды не повторилось".

Из дома женщину отправили в больницу святого Георгия. За годы борьбы она сильно сдала, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Куда Марикармен поедет после обследования, неизвестно. Другого жилья у нее нет.