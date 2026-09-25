Путин: Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в культуре

Владимир Путин прибыл на заседание Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Участниками форума стали представители семи десятков стран, в том числе 44 официальные делегации.

"Единство для нас – это не единообразие, а сплоченность", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов. Культура способна наводить мосты через любые противоречия.

Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в культуре и готова делиться передовыми практиками, такими как "Пушкинская карта", добавил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент также выразил убежденность в том, что фундаментальное образование в сфере культуры в России - лучшее в мире.