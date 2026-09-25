Проект "Ходорковский LIVE"* включен в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 25 сентября, реестр лиц, признанных иностранными агентами. В него вошли два человека и один проект.

Как сообщается на официальном сайте Минюста, статус иностранных агентов получили журналисты Мария Микаэлян* и Валерий Клепкин*.

Также в реестр иноагентов включен проект "Ходорковский LIVE"* за распространение фейков о российской власти и армии и выступления против специальной военной операции.

Создатель проекта Михаил Ходорковский* был признан иностранным агентом еще в мае 2022 года — в качестве его иностранного источника финансирования была указана Украина.

Летом 2026 года российский суд заочно признал экс-главу корпорации "ЮКОС" виновным в распространении недостоверной информации о российской армии. Ходорковскому* назначено наказание в виде десяти лет колонии общего режима. Защита пыталась спасти подсудимого от срока, ссылаясь на его отъезд за границу — Ходорковский* якобы не мог достоверно знать о том, что распространяет ложь, поскольку не живет в России.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом