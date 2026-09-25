Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север" и заслушал доклады о текущей обстановке, сообщила пресс-служба Минобороны.

Командующий группировкой доложил главе Минобороны об успешных действиях по созданию полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В частности, на сумском направлении освобождены 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории.

Уточняется, что бойцы группировки "Север" продолжают боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов.



Ранее стало известно, что за неделю ВС России освободили 12 сел. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".