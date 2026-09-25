ВС России ударили по дата-центру и логистическому центру на Украине

Российские бойцы в ходе специальной военной операции ударили по дата-центру "Датагрупп" в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки украинской армии.

Как рассказало Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, в Требухове Киевской области мишенью для удара стал логистический центр ООО "Хеви логистик Юкрейн". Украинское Минобороны и другие силовые структуры хранили там товары двойного назначения.

Кроме того, в Одесской области ВС России разбомбили сухогруз, который доставил грузы военного назначения в порт Черноморска.

Ранее украинские средства массовой информации и паблики писали, что российские дроны "отключили" интернет в Киеве. Интернет-провайдеры "Павутина" и UTELS сообщили о повреждении своих дата-центров. В результате "легли" интернет-сайты, облачные хранилища и корпоративные каналы связи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что действия российской армии носят ответный характер. В частности, в Чёрном море именно украинская сторона начала наносить удары по судам России и иностранных государств.