Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил в пятницу, 25 сентября, о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Заявление прозвучало в рамках министерской встречи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российской дипломатии предложил ее участникам одобрить совместное заявление, которое "оглашает факт начала такой работы".

Лавров заверил, что эта работа заложит основы для мирного поступательного развития всех народов Евразии. Также в хартии учтут необходимость реагировать на быстрое распространение и эскалацию конфликта на евразийском континенте, чтобы обеспечить предсказуемость развития, сообщает ТАСС.

Летом 2024 года российский лидер Владимир Путин поддержал идею создать хартию многополярности и многообразия в XXI веке. В ней должны быть отражены не только рамочные принципы евразийской архитектуры, но также стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений.

Также Владимир Путин подчеркивал: полицентричный мир — это намного более открытое и даже творческое пространство, в котором нет ничего предопределенного и многое зависит от продуманности его участников. Пространство многополярности очень динамично, перемены в нем происходят быстро и внезапно — невозможно подготовиться, а реагировать приходится моментально.