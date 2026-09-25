Сергунина: Седьмая Московская неделя моды соберет представителей более чем 10 стран

Порядка 15 зарубежных брендов презентует свои коллекции на седьмой Московской неделе моды. Она пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За все время участниками проекта стали дизайнеры более чем из 20 государств. Седьмой сезон соберет в столице представителей свыше 10 стран, среди которых Казахстан, Китай и Турция", - рассказала заммэра.

Помимо показов, запланированы лекции и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Также желающим предложат приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

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