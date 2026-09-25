Рязань примет финальный тур Бизнес-Лиги по тэг-регби сезона 2026/2027

Регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при поддержке Российского спортивного фонда, Федерации регби России и SA Media Group проведут в Рязани VI тур Бизнес-Лиги по тэг-регби сезона 2025/2026 среди корпоративных команд.

Участие в нем примут команды крупнейших российских компаний. Соревнования пройдут 26 сентября.

Рязань впервые примет спортивный проект, который создан для развития тэг-регби в корпоративной среде и вовлечение новой активной аудитории в спорт, в том числе топ-менеджмент крупнейших российских компаний. Игровые туры уже прошли в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи, Суздале, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Уфе и неоднократно в Москве.

Участие в соревнованиях примут более 25 корпоративных команд в двух дивизионах: "спортивный" (в командах допускается участие бывших профессиональных спортсменов) и "корпоративный".