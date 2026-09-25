Молодые и креативные всушники представляли свою жизнь после неизбежной, с их точки зрения, скорой "перемоги" над Россией. Высоченный забор и ров с крокодилами на границе с "развалившейся Россией". И - вечная дискотека. И это отнюдь не преувеличение. На всех майданах, во всех странах националисты обещали: вот избавимся от русских - и заживем. В Грузии Звиад Гамсахурдия уверял - можно будет даже не работать. Как он выражался "природная рента" (боржоми и вино) обеспечит каждому грузину безбедную жизнь, как только с шеи слезут русские нахлебники. В Армении -митинговали у ворот российской военной базы в Гюмри. Требовали убираться. Всесильная диаспора (причем в самых богатых странах мира) уж как-нибудь обеспечит райскую жизнь.

На Украине - на полном серьезе подсчитывали проценты, которые им вот-вот выплатят английские банки за "золото Полуботка". Наследство гетмана оценили ни много ни мало в 26, а то и 28 килограмм золота, положенных каждому украинцу.

Прибалтийские страны, отобрав у русских квартиры и даже паспорта граждан, этим тоже не удовлетворились и тоже протянули руку за европейскими деньгами. Постоянные нападки на Москву, с их точки зрения, дорогого стоят во всем смыслах слова.

"Сказывается такой эффект храброго зайца. Они полагают, что если они выступят против Москвы или даже станут зачинщиками большой драки, то, да, они, конечно, пострадают, но в дальнейшем они как пострадавшие на века останутся реципиентами западной системы. Будут ими восстанавливаться и станут такими почетными инвалидами геополитики", - объясняет Владимир Симиндей, историк, политолог.

На Украине считали так же. В почетные геополитические инвалиды они решили рвануть без очереди, отпихнув прибалтов. Но реальность, как выяснилось, - это совсем не "садок вишневый коло хаты". И запеть пришлось другие песни.

Точных данных о безвозвратных потерях Украины, разумеется, нет. Но очевидно, что они - огромные. Неофициально - уже называется цифра в два миллиона. А еще большие потери страна несет не на фронте. По разным данным за последние несколько лет Украину покинуло от 8 до 11 миллионов человек.

Выловленных украинскими ТЦК мобилизованных перевозят в наручниках и бронированных автобусах. Глядя на это, понятно, что те, кто сумел убежать, уже не вернутся. И не только потому, что не хочется на передовую. Нет работы, нет возможности создать семью и родить детей. И люди осознанно или нет понимают, что все это - отнюдь не временные трудности. В стране, где героями делают палачей, убивавших людей в Бабьем Яру, повторение этой трагедии - вопрос времени. И это не просто допущение. Так было всегда и везде, где одна часть населения априори объявлялась лучшей, чем другая. Со временем это всегда приводило к трагедии одних. А потом - к полному краху других.

Именно так - произошло с нацистской Германией. Именно так погибла Османская империя. За геноцидом армян последовали понтийские греки и ассирийцы. А английской разведке не составило никакого труда убедить арабов - вы следующие.

Прежде всего польские националисты виноваты в том, что не сложилась Речь Посполитая от моря до моря. Польские паны диктовали свои правила на Украине и в Беларуси огнем и мечом. Результат - исчезновение Речи Посполитой как таковой. Точно так же исчезла с политической карты в 1939-м и новая Польша, просуществовавшая всего два десятилетия с небольшим.

"До середины 20-х годов Пилсудский устраивает там военный переворот, власть приходит к крайним националистам, которые говорят о великой Польше от моря до моря, конфликтуют с Советским Союзом. Чем все это заканчивается? Разгромом Польши. Преувеличенное мнение о своих возможностях привело страну к краху. Рядом с ней находится Литва. Там тоже произошел переворот фашистского толка", - отметил Юрий Светов, историк, политолог.

И эта формула работает всегда и во все времена. И отнюдь не только в Европе. В середине прошлого века Парагвай, когда-то самая перспективная страна Латинской Америки, сражался с соседями до последнего парагвайца в прямом смысле слова. Война закончилась, когда в армию стало просто некого брать, было потеряно шестьдесят процентов населения, остались лишь немощные старики, женщины. А мужчин не стало. Из каждых десяти девять погибло. И все. Второго шанса на создание "парагвайского чуда" не было.

Ультранационализм везде и всегда отбрасывает страны на десятилетия, если не на столетия назад.

"Когда ультранационалисты приходят к власти - это прежде всего означает окукливание и низвержение культурного уровня. На культурно-философском уровне племенное мышление дает минус всегда. И, естественно, растет градус напряженности в обществе. Новые разделительные линии, новые расколы. И, безусловно, напрягаются взаимоотношения со своими соседями. Причем речь идет не только о великих державах, но и о малых. о средних - исключений здесь особых увидеть практически невозможно", - добавил Симиндей.

Исключений нет. В начале нулевых мы очень хотели верить, что бывает какой-то умеренный, позитивный национализм. Что можно оставаться если не друзьями, то хотя бы добрыми соседями. Но оказалось - нет. Национализм нельзя, как пасту, вдавить обратно в тюбик. Его можно только задавить, пока не стало слишком поздно. Так сделала в свое время Грузия, когда, потеряв жизни людей и территории, она все-таки, дернула стоп-кран буквально у края пропасти. В январе 2022-го задавили националистические банды, которые готовы были растерзать Казахстан.

Но там, где нацистов попытались переодеть в дизайнерские европейские костюмы и заставили их улыбаться, - за ними пошли как лемминги.

"Я помню, как в Эстонии меняли: вместе с Францией были предприняты действия, чтобы не пользовались советскими машинами. Была разработана программа, по которой французские "Пежо" давались в обмен на то, что ты оказываешься от советских машин. И им казалось, что так и будет продолжаться - общество в этих странах воспринимало эти подачки Евросоюза как достижения своей национальной власти", - указал Светов.

Когда давать перестали - Эстония начала пустеть. Даже мигранты не особо хотят оставаться в бедных прибалтийских странах. Предпочитают Европу побогаче. Итог по официальной эстонской статистике население сокращается на 9250 человек в год. И это - уже с учетом тех мигрантов, которых Брюсселю каким-то образом удалось затолкать в Эстонию. Уезжает из нее все равно больше, чем приезжает.

В мае 2019-го сразу после избрания на пост президента популярный на Украине комик Владимир Зеленский сказал: "Дорогой народ! На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это - я чувствовал так сердцем - это была не только моя работа, правда. Это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо".

Наша национальная идея, сказал тогда Владимир Зеленский, - объединившись, сделать невозможное вопреки всему. Вот только он не сказал тогда, что плакать в стране будет некому, потому, что Украина просто опустеет. Что дорогой народ - это не вежливая формула. А прямая оценка рыночной стоимости последнего украинского неразворованного ресурса. Народ просто продадут на пушечное мясо. А вопреки всему - это значит в том числе "вопреки здравому смыслу". Вопреки логике. И вопреки воли и желаний тех, кто когда-то и считал себя этим самым "дорогим народом".