Британия - в шоке, Букингемский дворец - в панике, король Карл III – в ярости. Книга младшего брата покойной принцессы Дианы, поступившая в продажу 22 сентября, стала настоящей сенсацией, потому что в ней раскрыты жуткие тайны, которые уже нанесли сильнейший репутационный удар по монарху. А беспрецедентно молниеносная реакция дворца - всего через 90 минут - на первые утечки цитат из книги лишь подтвердила правдивость мемуаров. И весомость слов, написанных ближайшим родственником принцессы.

Король решил не защищаться, а пошел в нападение, прозрачно намекнув, что 62-летний Чарльз Спенсер от горя сошел с ума, поэтому верить его писаниям просто глупо. Граф же в ответ обвинил короля в лицемерии? "Я могу сказать, что я говорю правду. И я не могу отвечать за то, что говорит Букингемский дворец. Я могу говорить лишь о том, что я лично слышал и что меня потрясло".

Собственно, скандал, который почти 30 лет не выходил за ворота дворца, разгорелся сразу после смерти Дианы. А началось все, казалось бы, с обычной заботы дяди о племянниках. Граф Спенсер на правах ближайшего родственника был против, чтобы дети шли за гробом матери через весь Лондон, а отец мальчиков принц Чарльз требовал их участия в процессии.

Чарльз никогда не был любимчиком среди подданных королевства, а вот Диану обожали буквально все. И в ее смерти в том числе винили бывшего мужа. И то, что Чарльз никогда не испытывал нежных чувств к Диане, сегодня ни для кого не секрет. Страсть всей его жизни - нынешняя жена Камилла. Но тот факт, что Чарльз буквально ненавидел Диану, стал для всех настоящим шокирующим откровением.

"Когда я сказал ему, что дети не должны идти за гробом, он взбесился. Это подходящее слово. Он начал критиковать всю мою семью за то, что у нас недостаточно развито чувство долга. И долго разглагольствовал на эту тему. Когда он наконец замолчал, я подумал, что он возьмет себя в руки. И скажет что-то более уместное. А он сказал: "Мы скоро о ней забудем". Я был просто в шоке. И повесил трубку", - рассказал Чарльз Спенсер.

Но король оказался плохим предсказателем. И Британия, и весь мир до сих пор помнят Диану. А самые преданные поклонники даже по-прежнему называют ее "королевой своих сердец". Только вот с каждым годом всплывает все больше жутких подробностей о жизни Дианы. Так, в своей книге ее брат утверждает, что сестра неоднократно жаловалась не просто на равнодушие супруга, а даже на буллинг. Например, сразу же после помолвки 32-летний жених жестко указал своей 19-летней невесте на недостаточно тонкую талию. И запустил у Дианы расстройство пищевого поведения, от которого она страдала и не могла вылечиться.

И даже после рождения детей супруги так и не притерлись. Причем не потому, что Чарльз тосковал по своей Камилле, а потому что в то время он был влюблен... в мужчину (ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация).

Народ Диану понял. Зато королевская семья, как утверждается в книге, после развода начала настоящую травлю сбежавшей принцессы. По личному настоянию Чарльза экс-супругу лишили не только охраны, но и главного титула - "Ее Королевское Высочество". Еще за ней была установлена тотальная слежка. До такой степени плотная, что Диана стала чувствовать себя "загнанным зверем". Эти признания из ее дневников тоже есть в книге.

Ну и главное: в мемуарах утверждается, что когда Диана попала в автокатастрофу, королева Елизавета II недовольно фыркнула: "Что она еще там устроила?!". А когда стало известно, что Диана все же погибла, отличился уже Чарльз. Он с трудом сдерживал радость.

Британские критики, биографы, историки книгу "Лебединая песня" сразу же окрестили "Холодным блюдом". Говорят, издание получилось самым скандальным среди всех многочисленных воспоминаний о Диане, потому что это откровенная месть семьи принцессы пока еще живому королю за всю боль, которую пришлось пережить Спенсерам. По слухам, и племянники мемуары дяди одобрили. То есть своего отца Карла III Гарри и Уильям, похоже, тоже до сих пор не простили.