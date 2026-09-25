Эта осень обещает быть щедрой на космическую погоду. А точнее - на непогоду

Россияне вглядываются в ночное небо. Ведь прямо сейчас вихри враждебные веют над нами. Космические. А Северное сияние - электромагнитный ответ нашей планеты на поток заряженных частиц из космоса.

"От Солнца и во все стороны и в обычных условиях распространяются потоки заряженных частиц, так называемый солнечный ветер. Когда эти частицы достигают окрестностей Земли, они вступают во взаимодействие с магнитным полем Земли. Скорость, энергия и плотность этих заряженных частиц может быть настолько высока, что магнитное поле Земли уже сильно возмущается", - объяснил Владимир Трифонов, демонстратор интерактивного пространства "Лунариум" в Московском планетарии.

Возмущаются и все метеозависимые. Вопрос один – доколе?!

"Безусловно, в период изменения магнитной активности Земли необходимо следить за своим самочувствием. Для этого необходимо отказаться от жареной и жирной пищи, необходимо отказать от употребления алкоголя и табака и следить, чтобы вы строго следовали рекомендациям врачей, которые были даны ранее", - предупредил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Научная связь между самочувствием человека и вспышками на Солнце, однако, до конца не изучена и не доказана. Некоторые специалисты вообще уверяют, что магнитные бури – отговорка из разряда Ретроградного Меркурия. Даже космонавты на МКС не жалуются.

"Первое - не читать, что у нас начинаются магнитные бури. Потому что у нас в психоэмоциональном состоянии начинается возбуждение. Пораньше лечь спать, на ночь выпить стакан теплого чая. И все будет хорошо. Мы с вами и не заметим эти магнитные бури", - говорит Людмила Лапа, врач-терапевт.

Особенно в диапазоне от 0 до 6. Шкалу измерений в 1999 предложило национальное управление океанических и атмосферных исследований США. 7- сильная буря, 8 – шторм, 9 – он же, но с приставкой "экстремальный". Все это действительно напоминает сценарий фильма-катастрофы. Первыми из строя выйдут спутники на околоземной орбите – исчезнут связь, интернет и навигация. Будет полностью парализовано транспортное сообщение. Через 16 часов до Земли дойдет вторая волна заряженных частиц.

"Когда вы спросите об этом ученых, они вам не ответят. По-настоящему разрушительная солнечная буря на Земле происходит раз в 150 лет. Самая известная была в конце 1800-х и получила название "событие в Кэррингтоне". Она вызвала Северное сияние, которое можно было наблюдать даже в Карибском бассейне. Телефонные лини были перегружены, провода искрились. Телеграфная система Северной Америки вышла из строя", - рассказывает колумнист Кристофер Мимс.

Тогда-то двое британских ученых Ричард Кэррингтон и Ричард Ходжсон независимо друг от друга зафиксировали это астрономическое явление. В 1920-м в Нью-Йорке и его окрестностях из-за вспышки на Солнце встали поезда. В 1972-м в водах Вьетнама самопроизвольно взорвались 4 тысячи магниточувствительных мин. Американцы тогда подумали, что Советский Союз сбросил ядерную бомбу, но быстро разобрались, что уберегло мир от катастрофы. Наконец, в 1989-м магнитная буря на 9 часов вывела из строя энергосистему целого Квебека.

Главный вопрос - когда наша звезда нанесет новый удар?

"Важно предсказать. Предсказать, что у нас будет эта магнитная буря. Какое время у нас есть - от трех суток, до суток. За это время нужно обнаружить. Понять, что поток плазмы идет на Землю и перевести те же спутники в безопасный режим. Ну и на Земле системы нужные перевести в безопасный режим. Вот, к сожалению, с предсказанием здесь дела обстоят не очень хорошо", - указал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук.

В день на Солнце в среднем происходит до 19 вспышек. Однако прошедшим летом их стало на 30% больше. В начале сентября был практически полный штиль. И вот - новая порция излучения. Процесс стал значительно быстрее, а циклы – интенсивнее. Бурь, подтверждают ученые, действительно стало больше.

А если причина не на Солнце – то где? Серьезные ученые прямо заявляют – магнитные бури вполне могут быть земного происхождения. Колебания нашего магнитного поля, вероятно, рукотворны.

"Есть гипотеза (пока математически не просчитанная) о том, что существуют некоторые триггерные механизмы, которые позволяют под воздействием снизу, с Земли, некоторым образом инициировать поток направленного высыпания частиц высоких энергий из радиационных поясов магнитосферы в ионосферу. Это очень серьезные энергии, в природном варианте последствия от таких событий мы испытываем во время сильных магнитных бурь. У всех на слуху установка HARP на Аляске: она как раз находится "под подозрением" в проведении исследований именно таких воздействий. Результаты экспериментов американцы публикуют в открытой печати - но всех ли? Я думаю, что нет", - пишет Андрей Медведев, член-корреспондент РАН, директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения".

В 2015-м программа исследования ионосферного рассеивания высокочастотных радиоволн сокращенно – HARP переполошила весь мир. 180 антенн воздействовали на слои атмосферы нашей планеты. Цели якобы сугубо научные. Рекордные потопы, засуха, причем за тысячи километров в других частях света – лишь побочный продукт. Как, кстати, и тот самый электромагнитный ответ. Сродни магнитным бурям, о котором говорили иркутские ученые. Тогда вызывать их можно было только с Земли. Теперь и из космоса.

"Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством", - сообщил Трой Мейнк, министр ВВС США.

Детали американские военные не уточнили. А у экспертов на этот счет вообще большие сомнения. Что-то глобальное незаметно на околоземную орбиту в наши дни вывести сложно. А потому конспирологи предлагают читать не научную фантастику, а мифы. Там тоже об этом есть.

Сейчас мы в середине солнечного 11-летнего цикла. В ближайшее время будет только хуже. А вот затем, до 2030 года, погода в космических масштабах должна быть спокойной. Если, конечно, свои корректировки не внесет человек. И тогда Северное сияние на фоне головной боли покажется меньшей из зол.