Си Цзиньпин сделал громкое заявление об отношениях с США

Американо-китайские отношения развиваются в позитивном ключе. Такие оценки высказали в пятницу, 25 сентября, лидеры двух государств в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

Как подчеркнул высокий гость, лидеры Китая и США расширили содержание двусторонних отношений, определив их как "отношения, основанные на взаимном уважении, справедливости и равенстве" с всё более светлыми перспективами.

Си Цзиньпин заявил на чайной церемонии, что приветствовал бы приезд Дональда Трампа и его жены в Китай на предстоящий саммит АТЭС. Американский лидер выразил благодарность и пообещал приехать на развернутые переговоры.

В свою очередь, Трамп назвал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и подтвердил, что стороны сделали огромные шаги в двухсторонних отношениях. Президент Соединенных Штатов заверил, что "это принесет большие результаты обеим странам", а также поднял тост за долгие взаимоотношения, пожелав народам США и Китая гармонии, мира и успеха.

За год до этого отношения между Пекином и Вашингтоном были заметно напряженнее. Китайские власти накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдали порцию завуалированной критики в адрес Соединенных Штатов, заявив, что "определенная страна" ставит собственные интересы выше интересов других государств и угрожает подобным подходом глобальной стабильности.

Дональд Трамп в долгу не остался и обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года, которые закончились поражением республиканца. Американский политик утверждал, будто Пекин получил несанкционированный доступ к персональной информации 220 миллионов избирателей, пытался изготовить фальшивые бюллетени в пользу демократа Джо Байдена, а также повлиять на представителей бизнеса и СМИ.

Камнем преткновения оставалась и официальная позиция Соединенных Штатов по Тайваню. Американские власти называют статус острова неурегулированным, хотя и заверяют, что не поддерживают его независимость. Пекину этого недостаточно: Поднебесная настаивает на твердом соблюдении принципа "единого и неделимого Китая" и на прекращении американских поставок оружия Тайбэю.