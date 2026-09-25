Киевский режим попытался сформировать новый международный внешнеполитический украинский формат, но потерпел крах. На это указала в пятницу, 25 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как напомнила чиновница, 18-20 сентября в Ивано-Франковской области собиралась так называемая "Карпатская восьмерка" по инициативе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Украина уверяла, что это платформа для геополитического и энергетического диалога, а не очередной военный альянс.

На деле всё свелось к просьбам о помощи киевскому режиму ради военного противостояния с Россией. Однако гости саммита в лице Австрии, Венгрии, Польши, Сербии, Словакии, Румынии, Украины и Чехии отказались помогать Украине, четко дав ей понять, что не позволят втянуть себя в геополитические военные авантюры.

Саммит "Карпатской восьмерки" завершился дипломатическим фиаско. Стремление приглашенных стран дистанцироваться от киевского режима подтвердило актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории, подчеркивает Захарова на официальном сайте МИД России.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр опроверг участие Будапешта к созданному Украиной объединению "Карпатская восьмерка". Как подчеркивал политик, его страну приглашали примкнуть к указанному формату. Однако у Венгрии имеются веские основания отказаться.

Это подтвердило правоту российского МИД, который в июле указывал на неспособность Киева популяризировать проект "анти-Россия". Ведомство отмечало, что подобные "саммиты" — лишь рычаг принуждения государств к демонстрации лояльности милитаристским устремлениями евроатлантических кругов.