Ночью 26 сентября силами ПВО России сбиты 645 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 645 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 13 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, в Московском регионе, на Кубани и в Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 26 сентября на подлёте к столице сбиты 20 дронов ВСУ.

Пять человек, в том числе ребёнок, ранены в результате атаки БПЛА на Ростовскую область. Повреждены многоквартирные дома, промышленные объекты, школа и дворец культуры.

На Кубани погибли и пострадали местные жители, на промышленных предприятиях зафиксированы возгорания.