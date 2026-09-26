Спас раненых товарищей: подвиг лейтенанта Имполитова

Гвардии младший сержант Алексей Ивченко, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил вражеский опорник и отразил две атаки противника. Боевики были ликвидированы, а наши военные продвинулись вглубь обороны ВСУ.

Лейтенант Эрдэм Имполитов и его мотострелковая рота во время разведки подверглись ударам вражеских дронов. Несколько бойцов получили ранения. Эрдэм лично вынес одного подчиненного из зоны поражения и организовал эвакуацию остальных пострадавших в безопасное место, а затем подразделение успешно выполнило задачу.