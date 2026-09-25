Москву предупредили о риске повторения снежного апокалипсиса

Нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая, когда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы. Об этом рассказал в пятницу, 25 сентября, директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

Как напомнил эксперт, которого цитирует ТАСС, зимы в последние годы стали очень неоднородными: "Мы видим и снег с дождем, и приход метелей, и поэтому такой риск достаточно высок, что этой зимой также будет очень неоднородная погода".

Однако ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил в беседе с KP.RU, что климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с резким повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, может проявиться в России в виде более теплой и малоснежной зимы.

В качестве примера ученый привел зиму 2024/2025, которая "фактически была бесснежной, не было устойчивого снежного покрова". Карнаухов связал это с Эль-Ниньо и не исключил, что подобное повторится и предстоящей зимой.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтверждал, что предстоящая зима может стать одной из самых снежных за последние годы. Тишковец объяснил это тем, что "мы каждые 30 лет пересчитываем климат". В частности, жители столичного региона "сдвинулись в климатическом плане где-то на широту Воронежа".