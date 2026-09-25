Российская крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" окончательно развеяла иллюзии Соединенных Штатов о собственной неуязвимости. Такое мнение высказывают американские журналисты и эксперты.

Как сообщает Washington Examiner, Россия "стоит на пороге испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем", в то время как "США ничего похожего не строят". Отмахиваться от наличия у российской армии таких разработок недальновидно и опасно, полагают авторы издания.

Единственным способом сохранить сдерживающий паритет в отношениях с Россией WE называет создание собственного аналогичного вооружения и призывает "повторить достигнутый Москвой скачок в плотности энергии". Однако, сетуют журналисты, "мы ничего не предпринимаем".

В мае 2026 года российский лидер Владимир Путин рассказал о завершении работ над крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". Впервые об этом новейшем оружии сообщалось в октябре 2025 года. Ракета неограниченной дальности оснащена ядерной энергетической установкой.

В "Ростехе" подчеркивали: опыт ведения специальной военной операции наглядно демонстрирует мировое превосходство российского оружия в целом ряде категорий.