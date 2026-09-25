Путин: Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки

Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки, передает ТАСС.

Россия при этом восстановила ущерб после атак Киева, добавил президент.

По словам главы государства, все предложения по мирному урегулированию "на столе", но Москве еще нужно подумать, что в ее интересах.

Киев должен понять: никакие провокации не улучшат его положения, подчеркнул Путин. И указал на тот факт, что у Киева нет способа противодействовать "Гераням", заявил Путин.

Вместе с тем российский лидер сообщил, что ответ Москвы на атаки Киева был настолько чувствительным, что тот запросил перемирие.

Также Путин еще раз отметил: Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований нет.