Заявления о якобы существующей "российской угрозе" и необходимости готовиться отражать атаку нашей страны — это провокации и целенаправленное раздувание ситуации. Об этом заявил в пятницу, 25 сентября, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, Россия не готовится к войне с Европой — для этого нет мотивов и оснований. Вопреки провокационным высказываниям ряда европейских политиков Москва никогда не вынашивала агрессивных и враждебных планов.

Комментируя заявления эстонского министра обороны о выгоде превентивного нападения на Россию, Владимир Путин вспомнил расхожую фразу: "Цирк уехал, клоуны остались".

Цель такой политической клоунады, по мнению российского лидера, очевидна. Европейские элиты обманывают своих граждан, чтобы продолжать вкладываться в агрессивную Украину и использовать киевский режим как пушечное мясо для ограничения развития России.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". По инициативе и из-за недружественных действий европейских политиков заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам.