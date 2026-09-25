России известно о нарушениях прав русскоговорящего населения прибалтийских государств. Об этом рассказал в пятницу, 25 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства, "мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому". Россия реагирует на такую дискриминацию русскоязычных граждан "в гуманитарном плане, в плане международного права".

Среди отдельных враждебных выпадов прибалтийских властей против русскоговорящего населения Владимир Путин указал на так называемый института негражданства, в рамках которого часть жителей стран Балтии лишена социальных и политических прав из-за того, что они говорят по-русски. Президент России назвал такой подход чушью, которая "уже является фактом жизни международной на протяжении не одного года".

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заверил, что Россия задействует весь арсенал международных судебных механизмов для противодействия странам, которые проводят дискриминационную политику в отношении русскоязычных граждан.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютным позором для любого государства преследование людей по принципу гражданства, языка и национальности. Однако, указала чиновница, в странах Евросоюза это стало системной практикой, вплоть до угрозы высылки русскоязычных граждан.