Путин объяснил, почему не ревнует Си Цзиньпина к Трампу

Президент России Владимир Путин рассказал, что не ревнует председателя КНР Си Цзиньпина к американскому лидеру Дональду Трампу.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Путин высказался относительно поездки Си Цзиньпина в Вашингтон. По ее результатам главы Китая и США заявили о позитивном сдвиге в двусторонних отношениях.

Владимир Путин отметил, что не испытывает в связи с этим негатива, тем более что "ревность – это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера, между мужчиной и женщиной". В международной политике подобные категории не используются, напомнил президент России.

Ранее не раз сообщалось, что лидеров России и Китая связывают не просто хорошие рабочие отношения, но и крепкая личная дружба. Накануне майской поездки в Поднебесную Владимир Путин записал видеопослание к жителям Китая, в котором назвал Си Цзиньпина своим давним и добрым другом.

В августе китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения России и Китая вступили в лучший период в своей истории, причем происходит это под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.